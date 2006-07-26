Судді КС у відставці проведуть прес-конференцію в УНІАН

11:57, 26 липня 2006
Політика
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Сьогодні, 26 липня о 14-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція  суддів Конституційного суду України у відставці Миколи Козюбри  та Петра  Мартиненка на тему: “Питання тлумачення Конституції України в контексті нинішньої політичної ситуації”.  Будуть розглядатися питання  тлумачення статей 90, 115, 83 , 106 Конституції України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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