Судді КС у відставці проведуть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні, 26 липня, о 14.00 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція суддів Конституційного Суду України у відставці Миколи КОЗЮБРИ та Петра МАРТИНЕНКА на тему: «Питання тлумачення Конституції України в контексті нинішньої політичної ситуації».

На прес-конференції будуть розглядатися питання тлумачення статей 83, 90, 106 та 115 Конституції України, які регламентують роботу Верховної Ради України, порядок припинення її повноважень та права Президента та уряду України.