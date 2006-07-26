Судді КС у відставці проведуть прес-конференцію в УНІАН
12:00, 26 липня 2006Політика
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Розглядатимуться питання тлумачення статей Конституції
Сьогодні, 26 липня, о 14.00 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція суддів Конституційного Суду України у відставці Миколи КОЗЮБРИ та Петра МАРТИНЕНКА на тему: «Питання тлумачення Конституції України в контексті нинішньої політичної ситуації».
На прес-конференції будуть розглядатися питання тлумачення статей 83, 90, 106 та 115 Конституції України, які регламентують роботу Верховної Ради України, порядок припинення її повноважень та права Президента та уряду України.
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