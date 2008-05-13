Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ відкидає звинувачення на свою адресу екс-керівника порту “Південний” Володимира ВАСИЛЬЄВА в намірах приватизувати причали порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам.

“Позиція Юрія КРУКА (начальник порту “Південний” – УНІАН) і моя полягає в поверненні причалів державі, а не віддачі їх будь-кому. Тому жодних планів щодо того, щоб віддавати наші причали, немає”, - сказав міністр.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що повертатиме в державну власність ті причали, які забрали “за різними механізмами”.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня 2007 року концерн «Укрморпорт» призначив в.о. начальника порту «Південний» В.ВАСИЛЬЄВА, який раніше працював на посаді заступника начальника порту із соціального розвитку. Наказ про усунення з посади колишнього керівника підприємства Олександра ГОНЗИ, який обіймав посаду з вересня 2006 р., голова «Укрморпорту» підписав 7 вересня. Разом з тим, 22 серпня минулого року Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про скасування постанови Кабміну про створення державного концерну «Укрморпорт».

Наприкінці грудня 2007 р. міністр транспорту Й.ВІНСЬКИЙ звільнив В.ВАСИЛЬЄВА і призначив в.о. начальника порту Ю.КРУКА. У квітні 2008 р. за підсумками галузевого конкурсу начальником порту було призначено Ю.КРУКА.

Увечері 25 квітня було здійснене силове захоплення порту «Південний» великою групою невідомих молодих людей, у складі яких був В.ВАСИЛЬЄВ, і зайнято кабінет начальника порту Ю.КРУКА. Нападники пред`явили рішення Ворошиловського райсуду міста Донецька, згідно з яким начальником порту визнавався В.ВАСИЛЬЄВ. Через захоплення будівлі управління порту співробітники всіх відділів і служб, відповідно до наказу начальника підприємства Ю.КРУКА, працювали в останні дні в управлінні завантажувально-розвантажувального району №2. Тут же тимчасово розміщувався управлінський апарат порту «Південний». У ніч з 6 на 7 травня бійці спецпідрозділу «Беркут» УМВС України в Одеській області звільнили управління порту «Південний» від осіб, які захопили будівлю.

На початку травня В.ВАСИЛЬЄВ, який вважає себе справжнім керівником і намагається поновитися на посаді через суди, заявив, що вважає призначення Міністерством транспорту і зв`язку Ю.КРУКА на посаду начальника порту спробою приватизувати чотири причали.

За його словами, Ю.КРУК, вступивши на посаду, серед іншого, почав реструктуризацію 1-го завантажувально-розвантажувального району, куди входять 1-4 причали порту «Південний», зокрема, перевів на 2-й завантажувально-розвантажувальний район усіх докерів і скоротив управлінський апарат.

«До 2011 р. ці чотири причали входили в структуру ОПЗ («Одеський припортовий завод»), потім за рішенням Кабінету міністрів за підтримки Мінтрансу вони були передані у ведення порту, що й мало, в принципі, бути. Зараз я вбачаю, що хронологія подій розгортається в зворотній послідовності: у зв`язку з тим, що оголошено, що ОПЗ, незважаючи на заборону Президента, буде все ж таки приватизовано, як кажуть, конкурс перенесено на 20 травня, то, природно, з метою залучення інвестора і підвищення привабливості заводу, я припускаю, що ось ці 4 причали будуть повернені ОПЗ і будуть, можливо, також включені до переліку об`єктів, що приватизуються”, - зазначив В.ВАСИЛЬЄВ.

Він нагадав, що приватизація морських причалів в Україні заборонена. «Ми знаємо позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що морські порти не можуть бути приватизовані як стратегічні об`єкти, але може бути проведена реструктуризація», - сказав В.ВАСИЛЬЄВ. У зв`язку з цим він висловив побоювання, що передача цих причалів ОПЗ може спричинити їх приватизацію разом із заводом. За даними В.ВАСИЛЬЄВА, 1-4 причали дають порту приблизно 40% вантажообороту.