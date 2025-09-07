За словами прем'єр-міністра України, пожежу в будівлі вже погасили.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко показала, який вигляд зараз має будівля Уряду після російської атаки 7 вересня. За її словами, через обстріл у Кабміні ніхто не постраждав.

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень. Очевидно, що Росія не хоче миру", - написала вона у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Свириденко закликала всіх українських партнерів та держав світу перетворити розчарування діями РФ на ефективну допомогу для України - "не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні".

"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках. Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир", - додала прем'єр-міністр України.

Атака РФ по Україні 7 вересня - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні, 7 вересня, Росія завдала масованого удару по Україні, внаслідок чого є поранені та загиблі, а також горіла будівля Кабміну. Під ударом опинилися Київ, Запоріжжя, Харків, Кременчук, Кривий Ріг та Одеса.

Водночас у Повітряних силах розповіли, що загалом окупанти запустили по Україні понад 800 дронів і ракет. У результаті роботи ППО вдалося збити/придушити більшість із цілей - 747 БПЛА, а також 4 ракети "Іскандер-К".

Своєю чергою пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу. Зафіксовано було влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а падіння збитих (уламків) - на 8 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову смертельну атаку РФ. За його словами, такі вбивства є свідомим злочином і затягуванням війни.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив він, коментуючи удар по Києву.

