Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон скоординували подальші кроки для відповіді Росії на нічний удар.
Про відповідну сьогоднішню розмову з Макроном Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - зазначив він.
Зеленський додав, що вони з Макроном скоординували "дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді".
"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - написав глава держави.
Водночас Макрон на своїй сторінці в Х зазначив, що Росія знову обрушила на Україну сотні безпілотників та десяток ракет протягом ночі, завдаючи ударів без розбору, зокрема по житлових районах та будівлях уряду.
"Мої думки з жертвами, їхніми близькими, а також з Україною та українським народом. Разом з Україною та нашими партнерами ми виступаємо за мир", - наголосив він.
Тим часом Росія, підкреслив Макрон, "все більше заглиблюється у логіку війни та терору".
"Поряд з Україною, ми й надалі робитимемо все можливе для забезпечення справедливого та тривалого миру", - написав президент Франції.
Удар РФ в ніч на 7 вересня
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 вересня російські загарбники використали понад 800 ударних безпілотників та ракет для масованого удару по Україні. Під ударом опинилися безліч українських міст.
Зокрема, в Києві постраждали 20 людей, 7 із них госпіталізувати, в тому числі, вагітну жінку. Росіяни вбили матір та її сина, якому було лише кілька місяців, а в батька - важкі травми.
Удар засудили європейські лідери. Зкорема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Кремль "вбиває без розбору".