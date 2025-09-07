Україна та Франція готують нові заходи для зміцнення нашої оборони.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон скоординували подальші кроки для відповіді Росії на нічний удар.

Про відповідну сьогоднішню розмову з Макроном Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - зазначив він.

Зеленський додав, що вони з Макроном скоординували "дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді".

"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - написав глава держави.

Водночас Макрон на своїй сторінці в Х зазначив, що Росія знову обрушила на Україну сотні безпілотників та десяток ракет протягом ночі, завдаючи ударів без розбору, зокрема по житлових районах та будівлях уряду.

"Мої думки з жертвами, їхніми близькими, а також з Україною та українським народом. Разом з Україною та нашими партнерами ми виступаємо за мир", - наголосив він.

Тим часом Росія, підкреслив Макрон, "все більше заглиблюється у логіку війни та терору".

"Поряд з Україною, ми й надалі робитимемо все можливе для забезпечення справедливого та тривалого миру", - написав президент Франції.

Удар РФ в ніч на 7 вересня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 вересня російські загарбники використали понад 800 ударних безпілотників та ракет для масованого удару по Україні. Під ударом опинилися безліч українських міст.

Зокрема, в Києві постраждали 20 людей, 7 із них госпіталізувати, в тому числі, вагітну жінку. Росіяни вбили матір та її сина, якому було лише кілька місяців, а в батька - важкі травми.

Удар засудили європейські лідери. Зкорема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Кремль "вбиває без розбору".

