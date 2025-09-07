Аналітики звернули увагу на два моменти, які викликають підозру у, здавалось би, не новій тактиці окупантів.

Окупанти активно продовжують тактику накопичення та здійснення масованих ударів за участі до 500 і більше дронів.

Як зазначив військовий портал Defense Express, в ніч на 7 вересня Сили оборони України відбили найбільшу атаку дронів - росіяни запустили 810 безпілотників типу "Шахед", а також низку інших дронів-імітаторів.

Таким чином, підкреслюють у Defense Express, виходить, що росіяни активно продовжують тактику накопичення та здійснення масованих ударів з використанням до 500 і більше дронів.

"Так, попередня масована атака була чотири дні тому, в ніч з 2 на 3 вересня, тоді ворог випустив 502 дрони, з яких було збито чи подавлено 430 одиниць. А перед тим, у ніч з 29 на 30 серпня, росіяни вдарили по Україні 537 дронами, збито чи подавлено 510", - зазначають у виданні.

Наголошується, що перед тим перерва була зовсім невелика - у ніч на 28 серпня було залучено 598 дронів, з яких збито чи подавлено 563. З 20 на 21 серпня ворог випустив ще понад 500 дронів. А перед тим була зафіксована значна "перерва" у таких масованих використаннях дронів, коли зазвичай окупанти випускали не більше сотні дронів.

Так, підкреслює видання, нині актуальним залишається питання, чи сьогоднішні масовані атаки з інтервалом у кілька днів чи тижня - це результат серйозного збільшення виробничих потужностей, чи росіяни частково навмисне робили значну паузу в масованих обстрілах, щоб мати можливість перенавантажувати українську протиповітряну оборону "залпами" у понад 500 і більше дронів та імітаторів.

"Невідомою залишається і така складова - скільки із загального залпу ворог використовує саме "Шахедів", а скільки - інших дронів, включно з приманками та імітаторами. Йовірно, що росіяни могли наростити виробництво саме останньої категорії", - зазначає Defense Express.

Випуск "Шахедів" у РФ

Раніше Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони заявив, що Росія наростила виробництво ударних безпілотників "Шахед" або "Герань-2" і може випускати їх до 2 тис. 700 штук на місяць.

Крім того, підкреслив Юсов, є значна кількість безпілотників без бойової частини - "обманки", які теж витрачають наші засоби оборони.

