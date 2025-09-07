Марта Гичко

Тільки за такої умови, на переконання скандального лідера Чечні, в Україні настане мир.

Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров раптово поставив умову "встановлення миру в Україні".

Як заявив Кидиров в інтервʼю пропагандистському "РИА-Новости", для досягнення миру "Україна має увійти до складу Росії". Також він наголосив, що припиняти бойові дії зараз "не вигідно".

"Мета і завдання "сво" взяті не зі стелі — це гарантія безпеки всієї нашої країни. Світ на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії", — зазначив Кадиров.

Мирні переговори - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін сказав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським при умові, якщо той приїде до Москви. Зеленський відкинув ідею перемовин у Москві.

Натомітсь в ГУР зазначили, що в даний час Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України.

Колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс заявив, що у разі поразки України Росія неминуче спробує перетнути кордон однієї з країн НАТО.

