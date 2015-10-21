СБУ запобігла контрабанді десантних парашутів з РФ до Придністров'я
Служба безпеки України заблокувала канал постачання з території Росії до самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки товарів військового призначення.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
На кордоні в одному з автомобілів співробітники контррозвідки СБУ виявили чотири комплекти парашутів Д5 серії 2 (десантна парашутна система, призначена для виконання стрибків з комплектом озброєння з будь-яких транспортних літаків та вертольотів).
Читайте такожПорошенко заявив, що не бачить ризику ескалації конфлікту з боку Придністров'я
Також у контрабандистів вилучено реле та мікросхеми, які можуть застосовуватися для оснащення військового обладнання, а також агітпродукцію російської партії ЛДПР.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення організаторів каналу незаконного постачання через Україну товарів військового призначення.
Читайте такожМолдова вимагає від Росії вивести війська з Придністров’я