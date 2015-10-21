СБУ запобігла контрабанді десантних парашутів з РФ до Придністров'я

11:32, 21 жовтня 2015
Політика
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Служба безпеки України заблокувала канал постачання з території Росії до самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки товарів військового призначення.

СБУ попередила ввезення до так званої ПМР товарів військового призначення / СБУ

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На кордоні в одному з автомобілів співробітники контррозвідки СБУ виявили чотири комплекти парашутів Д5 серії 2 (десантна парашутна система, призначена для виконання стрибків з комплектом озброєння з будь-яких транспортних літаків та вертольотів).

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Також у контрабандистів вилучено реле та мікросхеми, які можуть застосовуватися для оснащення військового обладнання, а також агітпродукцію російської партії ЛДПР.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення організаторів каналу незаконного постачання через Україну товарів військового призначення.

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