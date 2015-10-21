Апеляційний суд підтвердив вирок російському шпигуну - 9 років тюрми

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в березні минулого року при спробі отримати таємні відомості у сфері оборонно-промислового комплексу. Для прикриття шпигун використовував посвідчення члена громадської організації.

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Під час обшуку в його помешканні було вилучено вогнепальну зброю, набої, вибухівку та спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

У ході досудового слідства було отримано беззаперечні докази провини зловмисника.

В квітні цього року російського шпигуна було засуджено до 9 років позбавлення волі.

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