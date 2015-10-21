Суд продовжить розгляд скарги на вирок Пукачу 26 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий колегії Апеляційного суду Києва Степан Гладій.

Своє рішення він пояснив необхідністю надати час сторонам-учасницям процесу для ознайомлення з доповненнями до апеляційної скарги, які надав адвокат Пукача Григорій Демиденко.

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Також суд прийняв рішення направити клопотання потерпілого Олексія Подольського про "долучення незаперечних доказів свідомих і навмисних дій суддів щодо створення умов для проведення теракту під час судового засідання 15 серпня" в Генеральну прокуратуру для прийняття рішення щодо наявності або відсутності складу злочину в діях колегії суддів. Подольський тоді заявляв, що на судовому засіданні у справі Пукача була відсутня вся охорона і готувалися провокації.

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Також головуючий колегії проінформував учасників процесу, що на наступному засіданні буде розглядатися клопотання Подільського про виклики на допит у суд в якості свідків екс-президента Леоніда Кучми, голови його колишньої адміністрації Володимира Литвина, екс-голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка і нинішнього заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.