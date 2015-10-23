Меркель: ЗВТ з Україною скоро вступає в силу, але порозуміння з Путіним ще не знайдено

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтверджує, що Угода про асоціацію в частині створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом вступає в силу з 1 січня 2016 року, але з президентом РФ Володимиром Путіним порозуміння ще не знайдено.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні.

"Угода про асоціацію вступає в силу, і щодо цього сумнівів взагалі немає, і час, який у нас залишився, ми використовуємо. Ми ще в Парижі у "нормандському форматі" про це вели мову також з російським президентом. На жаль, у нас поки що немає результатів. Я впевнена, що при хорошій і добрій волі можна зробити результати", - наголосила Меркель.