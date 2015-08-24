Угоду про асоціацію України з ЄС залишилося ратифікувати лише двом країнам

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у своєму виступі під час проведення Маршу Незалежності на Хрещатику.

"Ми захистили європейський вибір, і вже незабаром Угода про асоціацію з ЄС, залишилося ратифікувати лише двом країнам-членам ЄС, всупереч протидії Москви, набуде чинності і буде виконуватися в повному обсязі", - сказав він.

Президент наголосив, що "Україна й українці вистояли, витримали удар. Ми були, є й будемо!".

За словами Порошенка, Росія не змогла зруйнувати єдність міжнародної коаліції, а санкції тим часом завдали і завдають потужного удару по російській економіці.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (щодо створення зони вільної торгівлі) – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС. Україна очікує завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне працювати з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення запровадження положень Угоди до 31 грудня 2015 року.