У Черкасах 20% дільниць відкрилися із запізненням – КВУ

11:28, 25 жовтня 2015
Політика
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У Черкасах близько 20% дільниць відкрилися із запізненням через те, що отримали бюлетені лише вранці 25 жовтня.

УНІАН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Комітету виборців України, близько 20% дільниць у місті відкрилися із 40-ка хвилинною затримкою, проте загроз зриву виборів це не несе.

Дільниці не відкрилися вчасно через перерахунок бюлетенів, які комісії отримали близько 5 ранку 25 жовтня. Станом на 10-ту годину всі дільниці у місті працюють, окрім однієї ДВК №711030, яка знаходиться в школі №29 у мікрорайоні Дахнівка, де продовжують пропечатувати бюлетені.

Крім того, на виборчій дільниці №711009 в мікрорайоні районі Дніпровський м. Черкаси зникли 50 бюлетенів до обласної ради.

Їх зникнення виявлено сьогодні вранці, наразі члени комісії шукають бюлетені. Кандидати просять скласти акти.

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