Колишній предстоятель УГКЦ Любомир Гузар не зміг проголосувати

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар не зміг проголосувати на виборах у Києві через відсутність його прізвища у списках виборців.

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За її словами, Гузар спеціально приїхав на дільницю № 381 48 округу на Микільській Слобідці.

"Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетенів не отримав, тому що його не виявилось у списках", - пише народний депутат.