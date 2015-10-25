Колишній предстоятель УГКЦ Любомир Гузар не зміг проголосувати

16:09, 25 жовтня 2015
Політика
1127 0

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар не зміг проголосувати на виборах у Києві через відсутність його прізвища у списках виборців.

Любомир Гузар / Фото УНИАН

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар не зміг проголосувати на виборах у Києві через відсутність його прізвища у списках виборців. 

Читайте такожУ Рівненській області 80-річна пенсіонерка померла в кабінці для голосування

За її словами, Гузар спеціально приїхав на дільницю № 381 48 округу на Микільській Слобідці.

"Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетенів не отримав, тому що його не виявилось у списках", - пише народний депутат.

На окрузі 48 дільниця 381 у м. Київ на Микільській Слобідці не зміг проголосувати Любомир Гузар. Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетней не отримав, тому що його не виявилось у списках.

Posted by Наталія Новак on 25 октября 2015 г.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter