Колишній предстоятель УГКЦ Любомир Гузар не зміг проголосувати
16:09, 25 жовтня 2015Політика
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Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар не зміг проголосувати на виборах у Києві через відсутність його прізвища у списках виборців.
Любомир Гузар так і не зміг проголосувати / Фото УНІАН
Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар не зміг проголосувати на виборах у Києві через відсутність його прізвища у списках виборців.
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За її словами, Гузар спеціально приїхав на дільницю № 381 48 округу на Микільській Слобідці.
"Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетенів не отримав, тому що його не виявилось у списках", - пише народний депутат.
На окрузі 48 дільниця 381 у м. Київ на Микільській Слобідці не зміг проголосувати Любомир Гузар. Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетней не отримав, тому що його не виявилось у списках.Posted by Наталія Новак on 25 октября 2015 г.
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