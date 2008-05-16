Сьогодні під головуванням Президента відбудеться засідання РНБО

16 травня о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНАН у прес-службі Президента, на засіданні розглядатимуться питання забезпечення розвитку України як морської держави, стану функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо ситуації в Автономній Республіці Крим, а також розвитку аеропортів України.

Відбудеться обговорення надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях.

За підсумками засідання запланований брифінг для представників ЗМІ секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.