Яценюк: не дай Бог, ще почнемо працювати

У Верховній Раді України оголошено перерву до 11 години.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція БЮТ сьогодні знову блокувала трибуну та президію парламенту.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступав із парламентської трибуни.

У сесійній залі зареєструвалися 431 народний депутат.

А.ЯЦЕНЮК, відкриваючи засідання, після реєстрації народних депутатів, зазначив, що «це дуже позитивний сигнал» (йдеться про кількість зареєстрованих – УНІАН).

При цьому він, пожартувавши, додав: «Не дай Бог ще почнемо працювати».

Він повідомив, що після засідання Погоджувальної ради об 11 год. має продовжитися робота парламенту.