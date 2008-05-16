БЮТ погодиться на вимогу НУ-НС?
10:20, 16 травня 2008Політика
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Шкіль розповів про рішення фракції
|Андрій Шкіль
Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, представник фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.
За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання фракції БЮТ.
Водночас він зазначив, що в БЮТ є певні побоювання, що після ухвалення закону про Кабмін сесійна зала не підтримає антиінфляційні законопроекти.
Як повідомлялося, Блок «Наша Україна – Народна самооборона» наполягав на першочерговому розгляді законопроекту про Кабмін, який уже пройшов перше читання.
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