БЮТ погодиться на вимогу НУ-НС?

Фракція БЮТ готова проголосувати за закон про Кабінет Міністрів, а потім – за пакет антиінфляційних законопроектів.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, представник фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання фракції БЮТ.

Водночас він зазначив, що в БЮТ є певні побоювання, що після ухвалення закону про Кабмін сесійна зала не підтримає антиінфляційні законопроекти.

Як повідомлялося, Блок «Наша Україна – Народна самооборона» наполягав на першочерговому розгляді законопроекту про Кабмін, який уже пройшов перше читання.