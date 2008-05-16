Ющенко звинувачує у виникненні кризи Тимошенко і Медведчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує у виникненні політичної кризи в країні прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та одного із очільників СДПУ(о) Віктора МЕДВЕДЧУКА, які намагалися на цьому тижні внести зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, виступаючи на Міжнародній конференції “Конституційний суд в системі органів державної влади: актуальні проблеми, шляхи їх вирішення”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що існує два варіанти внесення змін до Конституції. Перший, який він відстоює, - широке обговорення в суспільстві проекту з подальшим його внесенням до парламенту.

Другий варіант – внесення змін до Конституції потайки, під замовлення певної політичної сили, як це було у 2004 році.

Він висловив жаль, що і сьогодні є в Україні сили, які намагаються повторити сценарій 2004 року.

«Сьогодні історія нагадує історію 2004 року, коли лідер однієї з провідних партій України - лідер уряду з В.МЕДВЕДЧУКОМ і певною компанією, яка готувала зміни 2004 року, сьогодні фактично написали нову Конституцію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він розповів, що на цьому тижні планувалось вже попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду варіант, розроблений БЮТ. Зокрема, В.ЮЩЕНКО розповів, що на вівторок планувалось утворити Тимчасову спеціальну комісію з внесення змін до Конституції, а в четвер провести голосування.

«Це не відбулось. На велике щастя, це не відбулось, знайшлися політичні сили, які не могли йти такою дорогою. Звідси виникла криза, яка спостерігається на поточному тижні», - сказав Президент.

«Я переконаний, що це емоції, які пройдуть, але саме головне – ми не допустили чергового некоректного підходу до національної Конституції», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що відтак, не зважаючи ні на що, конституційний процес в Україні іде демократичним правовим шляхом.