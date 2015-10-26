Суд залишив під вартою Медведька, підозрюваного у вбивстві Бузини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів палати з кримінальних справ Апеляційного суду столиці.

Таким чином, згідно з рішенням суду, термін утримання Медведько під вартою продовжено до 4 грудня.

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В ході судового засідання підозрюваний заявив, що вважає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим, а себе - політв'язнем, тому 30 жовтня має намір оголосити одноденне голодування.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив.

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За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.

7 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання звинувачення про продовження утримання під вартою Медведька до 4 грудня.