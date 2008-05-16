Верховна Рада ухвалила закон про Кабмін
12:23, 16 травня 2008Політика
4487 0
"За" проголосувало 245 народних депутатів
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Кабінет міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект підтримали 245 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.
Не підтримали ухвалення закону фракції Партії регіонів і КПУ у повному складі.
За ухвалення закону проголосували депутати фракцій БЮТ (155 голосів), “Наша Україна – Народна самооборона” (71 голос) і Блоку Литвина (19 голосів).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter