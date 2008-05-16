Верховна Рада ухвалила закон про Кабмін

12:23, 16 травня 2008
Політика
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"За" проголосувало 245 народних депутатів

 Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект підтримали 245 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.

Не підтримали ухвалення закону фракції Партії регіонів і КПУ у повному складі.

За ухвалення закону проголосували депутати фракцій БЮТ (155 голосів), “Наша Україна – Народна самооборона” (71 голос) і Блоку Литвина (19 голосів). 

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