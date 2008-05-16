БЮТ готовий вибачитися перед НУ-НС, але за однієї умови

Фракція БЮТ готова вибачитись за блокування роботи парламенту, якщо їх колеги по коаліції підтримають ухвалення в цілому антиінфляційних законів.

Про це сьогодні, під час пленарного засідання, заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція НУ-НС заявила про свою готовність голосувати за ухвалення пакета цих законів.

«Якщо це щиро, то я вийду на трибуну і вибачусь від імені всіх моїх колег, якщо буде проголосовано так, як ми домовлялися - і в першому, і в другому читанні», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він висловив здивування від імені БЮТ тим фактом, що Фонд держмайна досі продовжує займати людина, яка належить до політичної сили, що програла вибори. Він нагадав, що до Держбюджету від приватизації повинно надійти 9 млрд. грн., і вони вже законом про Держбюджет чітко визначені на певні цілі.

Зокрема, І.КИРИЛЕНКО нагадав, що ці гроші підуть на підготовку до Євро-2012, розвиток регіонів та інші цілі.