В Одесі на багатьох дільницях число бюлетенів значно перевищувало кількість виборців - спостерігачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це 26 жовтня на прес-конференції повідомив глава комітету Брайен Меффорд.

За його словами, спостерігачі зафіксували наявність бюлетенів для голосування, що значно перевищує кількість, передбачену міжнародними стандартами - 102% від кількості виборців.

«На багатьох дільницях кількість бюлетенів для голосування перевищувала число виборців в 10 разів», - сказав Меффорд. Він також зазначив, що чим довше підраховують голоси, тим більше умов для фальсифікації підсумків виборів.

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«Ми закликаємо рахувати чесно, швидко і правильно, не спотворювати волевиявлення громадян», - акцентував Меффорд.

Як зазначив співголова місії, член Ради штату Нью-Йорк Вільям Ноджей, мали місце технічні проблеми, «каруселі», підкуп виборців, також недостача протоколів, у зв'язку з чим останні не надали ні міжнародним, ні українським спостерігачам.

За словами члена Литовського парламенту Мантаса Адоменас, спостерігачів шокувало неймовірно велика кількість кандидатів у мери Одеси (42 людини) і партій (20).

«Сама наявність такої кількості робить цей документ неймовірно довгим. Це відволікає виборців, відволікає ресурси, спостерігачів», - сказав він, додавши, що такого немає ніде в світі.

Міжнародні спостерігачі наголосили, що для демократичного суспільства неприпустимі вибори з подібними порушеннями. І, якщо в Україні мають намір проводити реальні, а «не косметичні» реформи, можна було б почати з цих виборів до місцевих рад.