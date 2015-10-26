Стець призначив журналістку Джеппар своїм радником з питань інформаційної політики Криму

Рішення щодо її призначення прийнято на підставі рекомендації уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики.

Як зазначив Стець, ключовими завданнями Джеппар будуть забезпечення протидії згортанню свободи слова в Криму та поширення українських ЗМІ в кримському інформаційному просторі.

«Еміне Джеппар продовжить працювати над тим, щоб Крим був актуальним в національних, регіональних медіа, та забезпечуватиме поширення інформації про півострів за межі України. Це людина з відкритим серцем, яка вболіває за долю свого народу, і, я впевнений, робитиме все можливе на протидію згортання свободи слова в Криму», - сказав Стець.

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Раніше радником міністра інформполітики щодо Криму був Сергій Костинський, якого 14 вересня 2015 року указом президента України було призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет міністрів України передав до сфери управління Міністерства інформаційної політики (МІП) Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" та Державну телерадіокомпанію "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення".