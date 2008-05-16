НУ-НС сподівається ”вичавити” з БЮТ ще більше поступок

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає БЮТ відмовитися від внесення до порядку денного Верховної Ради питання щодо змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на пленарному засіданні парламенту.

«Цю тему з порядку денного українського парламенту необхідно зняти взагалі, а сконцентруватися на питаннях економіки, бюджету, місцевого самоврядування», – сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що зміни до Конституції України – це «не розмінна монета» для досягнення проміжних політичних цілей.

Раніше народний депутат, представник фракції БЮТ Андрій ШКИЛЬ заявив, що БЮТ погодилася проголосувати за закон про Кабінет Міністрів, і тільки потім – за пакет антиінфляційних законопроектів. На такому порядку голосування наполягала фракція НУ-НС. Голосування у ВР з цих питань пройшли результативно.