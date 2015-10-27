Президент Латвії запевнив Порошенка, що його країна ніколи не визнає анексію Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це сьогодні під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенко заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс.

«Латвія ніколи не визнає анексію Криму і завжди буде підтримувати Україну», - заявив Вейоніс.

Він також наголосив на неприпустимості порушення міжнародного права зі сторони Росії.

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Президент Латвії зазначив, що Європейський Союз і його країна чітко стоять на позиції підтримки незалежності та територіальної цілісності України та необхідності дотримання міжнародного права та застосування санкцій щодо тих, хто його порушує.