В Єдиному Центрі відповіли БЮТ: вже хто б казав про блокування...

Закиди БЮТ щодо саботування партією “Єдиний Центр” антиінфляційних законів є спекуляціями.

Про це заявив народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ.

«По-перше, депутати з “Єдиного Центру” проголосували за два з трьох законопроекти з так званого "антиінфляційного пакету". По-друге, що стосується закону, за який ми не голосували, то навіть депутати від БЮТ визнають, що він створює надзвичайно благодатну ниву для зловживань і корупційних дій з боку чиновників», - сказав І.КРІЛЬ.

Він застеріг БЮТ від голослівних заяв про саботування і невиконання якихось домовленостей.

«Не Блокові Тимошенко говорити про недотримання слова, адже вони чотири місяці блокували ухвалення закону про Кабмін, хоча його прийняття було обумовлено коаліційною угодою ще до голосування за прем’єра. Усі ці розмови можна вважати не більше, ніж спекуляціями», – зазначив депутат.

Сьогодні прес-служба БЮТ розповсюдила інформацію, що «Єдиний Центр» демонстративно блокує прийняття парламентом антиінфляційних законів: “Як тільки у Верховній Раді України розпочався розгляд питання митних тарифів, що є одним із ключових у низці антиінфляційних законопроектів, на прийнятті яких наполягає фракція БЮТ, депутати «ЄЦ» Оксана БІЛОЗІР, Ігор КРІЛЬ, Леся ОРОБЕЦЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Віктор ТОПОЛОВ демонстративно вийняли картки для голосування і покинули сесійний зал Верховної Ради".

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція БЮТ почувається дещо обманутою у зв’язку з тим, що блок “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримав один із антиінфляційних законопроектів.

Як відомо, зокрема, не вистачило голосів для прийняття законопроекту «Про встановлення на 2008 рік тарифної квоти на ввезення в Україну деяких видів м’яса».

На запитання журналістів, чи не почуває себе фракція БЮТ «дещо обманутою» у зв’язку з непідтримкою цього законопроекту, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Почуваємо». «Настільки боляче і прикро нам, але мовчимо, сподіваємось, що наші колеги зроблять висновки із сьогоднішнього дня», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ сьогодні «чітко продемонструвала вірність ідеалам коаліції». «До нас претензій не може бути ні на молекулу», - сказав він, додавши, що фракцію БЮТ довгий час підозрювали у небажанні підтримувати законопроект про Кабінет міністрів України, але вся фракція віддала сьогодні за даний закон свої голоси.