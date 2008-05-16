Рудьковському змінили суддю

Голова Печерського районного суду замінила суддю Івана МОСЬОНДЗА, якому було доручено почати розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно екс-міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО за нецільове використання бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар М.РУДЬКОВСЬКОГО Вікторія БУТЕНКО.

За її словами, наразі справу передано на розгляд судді Печерського райсуду Олександру МЕЛЬНИКУ.

Нагадаємо, що в судовому засіданні під час попереднього розгляду справи М.РУДЬКОВСЬКОГО його адвокати звернулися з клопотанням про відвід судді, оскільки, на їх переконання, він не зможе неупереджено розглядати справу.

Рішення про відвід судді мав прийняти безпосередньо голова суду, оскільки справа розглядається суддею одноосібно.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і 20 березня передала її на розгляд Печерського суду Києва.

Справа була порушена слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами СБУ стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).