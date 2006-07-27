Спека продовжує вбивати

Кількість жертв рекорд високої спеки в Каліфорнії досягла 56 чоловік.

Як передає РІА «Новости», температура повітря в деяких районах Каліфорнії досягає 43,8 градусів за Цельсієм. За даними синоптиків, на цьому тижні спека почне спадати, проте стовпчик термометра навряд чи опуститься нижче за позначку в 37-38 градусів.

Як заявив журналістам заступник керівника енергетичного відомства Каліфорнії Джо ДЕСМОНД, "ця спека увійде до історії", зазначивши, що за останні 57 років такого підвищення температури повітря одночасно в такій значній частині Каліфорнії не траплялося жодного разу.