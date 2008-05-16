Конституційна рада ще встигне приготувати Конституцію

Засідання Національної конституційної ради відбудеться на початку червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона уточнила, що засідання має відбутися в період з 5 по 10 червня.

Зараз, за її словами, триває інтенсивна робота з доопрацювання концепції. Зокрема, планується проведення низки круглих столів, зокрема, спільно з відомими правничими інститутами.

М.СТАВНІЙЧУК також висловила упевненість, що Конституційна рада встигне підготувати зміни до Конституції і внести їх на розгляд парламенту ще на поточній сесії, яка триватиме до середини липня.

Також заступник глави Секретаріату Президента повідомила, що найближчим часом до України прибудуть фахівці Венеціанської комісії, які спільно з Національною конституційною радою працюватимуть над внесенням змін до Основного Закону. Про це вона домовилася під час сьогоднішньої зустрічі з секретарем Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК відзначила важливість використання міжнародного досвіду при підготовці змін до Конституції.