Кіровоградська міськрада пропонує ВР 7 варіантів нової назви міста

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міської ради прийняли на сесії у середу, 28 жовтня.

На початку сьогоднішнього засідання 52-ї сесії міської ради виступили представники громадськості і науковці щодо перейменування міста і висловили різні думки.

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Депутати внесли у порядок денний проект-рішення "Про надання пропозицій до ВР щодо перейменування Кіровограда". Однак частина депутатів міської ради запропонувала внести зміни до рішення і перейменувати Кіровоград у Єлисаветград. Ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів.

Натомість депутати підтримали рішення «Про надання пропозицій до ВР щодо перейменування Кіровограда», у якому передбачається подати на розгляд парламенту протоколи громадських слухань, що відбулися 27 серпня, та опитування, яке проходило в місті 25 жовтня.

Відтак депутати Верховної Ради мають самі обрати як перейменувати місто із семи запропонованих назв: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня у Кіровограді відбулося опитування щодо перейменування міста. Найбільшу кількість голосів отримала назва Єлисаветград – 35 153. Також учасники опитування підтримали назви: Інгульськ – 4 302 особи, Златопіль – 3 509, Кропивницьк – 1 281, Благомир – 708, Ексампей – 624, Козацьк – 286. Всього в опитуванні взяли участь – 45 863 людини. Однак, ніхто не реєстрував тих, хто проголосував і не перевіряв їхнє місце реєстрації. Ніяких офіційних наслідків дане опитування не має.

Довідка УНІАН. Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове. 10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов`язаний.

Питання про зміну назви міста виникло на виконання закону про декомунізацію, який набув чинності 21 травня цього року.