Через можливе перейменування для Дніпропетровська та Кіровограда зареєстрували нові домени

Про це йдеться у прес-релізі "Хостмастера".

"У зв'язку з можливим перейменуванням обласних центрів Дніпропетровськ та Кіровоград, компанія "Хостмастер", яка виконує функції реєстру домену .UA, зарезервувала доменні імена sicheslav.ua, secheslav.ua, yelysavethrad.ua, elisavetgrad.ua, zlatopil.ua, inhulsk.ua і kropyvnytskyi.ua", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазначені імена внесені у резерв за заявкою адміністраторів публічних доменів Дніпропетровської та Кіровоградської областей з урахуванням думки регіональної інтернет-громадськості.

Зарезервовані імена можуть бути делеговані як публічні домени для цих областей у тому випадку, якщо обласні центри отримають відповідну назву. Інші зарезервовані доменні імена будуть звільнені.

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Компанія «Хостмастер» також не відкидає можливості резервування інших доменних імен, якщо у ході обговорення будуть запропоновані інші варіанти назви обласних центрів.

Варто наголосити, що згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки», регіональні органи влади до 21 листопада поточного року зобов'язані провести громадські слухання та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції про перейменування населених пунктів, які мають символіку тоталітарного режиму.

Серед обласних центрів України змінити свою назву можуть два міста: Кіровоград, отримав назву за іменем російського революціонера Сергія Кірова, і Дніпропетровськ, названий на честь голови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету Григорія Петровського.