Влада системно блокує проходження УКРОПу до місцевих рад, – кандидат в мери Запоріжжя

Так, Гришин зазначив, що вчора упродовж усього дня за результатами паралельного підрахунку голосів він на один відсоток випереджав свого найближчого конкурента – Миколу Фролова, висунутого від БПП. Однак увечері несподівано виявилося, що Фролов має на піввідсотка більшу підтримку.

"Стовідсотково були фальсифікації, – заявив Гришин в інтерв'ю виданню "Голос України". – Ми їх документували, порушено кримінальні впровадження, подавали та продовжуємо подавати позови".

На думку кандидата, дивним виглядає і той факт, що УКРОП набрав явно більше голосів, ніж БПП, однак розстановка сил Гришин – Фролов виявилася прямо протилежною".

"Це дійсно нелогічно, адже за всіма соцдослідженнями безпосередньо мій рейтинг був на 5% вищим, ніж рейтинг УКРОПу в Запоріжжі. Отже мій результат мав становити близько 17%. І це підтверджується нашими власними підрахунками. Упевнений, мене намагаються позбавити можливості участі у другому турі виборів", – пояснив він.

За словами Ярослава Гришина, після того як команда УКРОПу почала виявляти такі незрозумілі явища, "Шевченківський і Орджонікідзевський райони просто припинили підрахунки до трьох годин дня понеділка – навіть не здавалися протоколи комісій. Там були фальсифікації, робилися вкидання, переписувалися протоколи – ми це знімали на відео".

Претендент на посаду міського голови також нагадав, що в передвиборний період влада активно використовувала адмінресурс, крім того, формувалися так звані сітки, відбувалася скупка голосів. "У них (прихильників кандидата від президентської "Солідарності" – Ред.) є така громадська організація "Родинне коло", через яку вони формували "сітки". І від тієї кількості голосів, які він (Фролов. – Ред.) має, відсотків десять – куплені", – вважає Ярослав Гришин.

Він також запевнив, що має намір в суді захистити реальні результати голосування.