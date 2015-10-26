Кандидат у мери Запоріжжя заявив про масові фальсифікації у місті під час підбиття підсумків виборів

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції представники УКРОПу в Запоріжжі за результатами опрацювання 95,41% голосів.

Разом з тим спостерігачі та активісти УКРОПу фіксують сотні порушень при підрахунку голосів у Запоріжжі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав кандидат на посаду міського голови від партії УКРОП Ярослав Гришин.

«Весь адмінресурс влади в сукупності з «сіткою» «Запоріжсталі» намагаються вивернути навиворіт результат виборів, – зазначив Гришин. – Члени нашої команди зафіксували сотні порушень по всьому місту – починаючи з незаконного недопуску довірених осіб та кандидатів на дільниці, закінчуючи вкиданням бюлетенів під час підрахунку».

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За словами Ярослав Гришина, спостерігачам з його команди скрізь відмовляються надавати протоколи голосування, при цьому комісії проштовхують потрібні результати на дільницях. Також, пише кандидат, деякі дільничні комісії саботують підбиття підсумків, змушують спостерігачів залишити дільниці.

«Використовується техніка «каскаду», коли районна комісія масово відправляє на доопрацювання протоколи дільниць. Особливо відзначилися Шевченківський і Орджонікідзевський райони: там відправляють на доопрацювання кожен другий протокол», – розповів Гришин.

«Сьогодні вночі Запоріжжя поринуло в домайданівське свавілля», – додав він. І закликав свого конкурента на виборах міського голови Запоріжжя, нардепа від «Солідарності» – БПП» Миколи Фролова, не йти по слідах Януковича, намагаючись отримати перемогу будь-якою ціною.