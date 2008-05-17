Прокуратура застерігає киян не продавати свій голос

Прокуратура міста Києва звертається до киян із застереженням щодо одержання від будь-яких осіб побутових товарів, грошей в обмін на передачу стороннім своїх особистих документів. Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою прокуратури міста Києва.

"Спокуса одержати будь-яку винагороду позбавить Вас не тільки права вільно обирати, але й може зашкодити Вашому здоров’ю чи призвести до втрати майна", - звертаються до киян правоохоронці.

Крім того, прокуратура нагадує, що підкуп виборця, фальсифікація виборчих документів (їх підробка, передача іншій особі виборчого бюлетеня, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування, а також викрадення чи приховування виборчого бюлетеня) є кримінально караними діяннями. За них Кримінальним кодексом України передбачені різного виду покарання, аж до позбавлення волі строком до 6-ти років.