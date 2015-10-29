Детективи НАБУ вже формують досьє на корупційних чиновників і готові відкрити кримінальні провадження - Ситник

Про це у середу в Брюсселі журналістам повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає власний кореспондент УНІАН.

"Є перелік чиновників, корупційні правопорушення яких підслідні Бюро. Детективи формують досьє на цих чиновників, паралельно досліджуються схеми державних закупівель, які вже відбулися, і напрацьовуються аналітичні матеріали. Я не виключаю, що вони будуть реалізовані шляхом початку відповідних кримінальних проваджень, коли буде прокурор", - сказав він.

Ситник наголосив, що "ми з самого початку говорили, що не зможемо розпочати без антикорупційного прокурора. Детектив зараз має флешку, може почати розслідування, але він одразу повинен отримати процесуального керівника - конкретного прокурора, який буде здійснювати нагляд за цим розслідуванням", - деталізував він.

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"Можливо, багато людей цього не усвідомлює, але якщо ми з корупцією за рік-півтора нічого не зробимо, то в державі буде хаос. І це ще страшніше. І цей хаос може зачепити кожного. В тому числі, і мене. Тому нам потрібно згуртуватися і щось робити. І робити дуже швидко", - наголосив Ситник.

При цьому він висловив переконання, що "в українському суспільстві немає відчуття справедливості через те, що немає загальних для всіх правил". "У нас багато корупційних справ, але вони, в основному, стосуються низової корупції. Якщо говорити про тих людей, які приймають рішення щодо мільярдів, на жаль, по ним вироків, практично, немає. Це не сприяє поверненню відчуття справедливості. Коли з'являться вироки щодо суб'єктів, які підслідні Бюро, коли в бюджет будуть повернуті кошти, коли суспільство переконається, що закон однаковий для всіх, тоді успіх в боротьбі з корупцією буде відчутний", - вважає глава НАБУ.

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При цьому Ситник зауважив, що "самими каральними методами досягнути успіху, фактично, неможливо". "Необхідно проводити дерегуляцію, зменшувати тиск на бізнес, на інвестора, проводити превенцію, тобто займатися запобіжними заходами, а не каральною функцією, а коли ці два підходи не спрацювали до конкретного чиновника, то тоді необхідно підключати каральну функцію. А коли до бізнесмена за робочий тиждень приходить за п'ять днів п'ять контролюючих органів і кожний приходить виключно з однією метою, при такій ситуації суттєвих змін не буде. Тому дерегуляція, превенція і каральна функція - цей той комплекс заходів, який дасть реальний результат у боротьбі з корупцією", - підсумував він.