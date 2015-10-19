Антикорупційний прокурор має бути призначений до 1 грудня – Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на 13-му засіданні Національної ради реформ.

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За словами президента, найближчим часом мають запрацювати нові органи по боротьбі з корупцією – Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції. Це, зокрема, є рекомендацією Європейської комісії для запровадження безвізового режиму Європейським Союзом для громадян України.

Президент підкреслив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура є ключовим елементом системи протидії корупції у державі, формування якої має відбуватися у прозорий спосіб та користуватися довірою у суспільстві.

«Зараз треба забезпечити, щоб робота спеціалізованої конкурсної комісії проводилася ефективно», – зазначив глава держави.

«Вважаю, що цілком реальне завдання, щоб ми завершили всі процедури до кінця листопада і на 1 грудня мали спеціального антикорупційного прокурора», – зазначив Порошенко.

«Це означає, що на 1 грудня всі без виключення антикорупційні справи, які знаходяться у провадженні Генпрокуратури, передаються прозоро створеній структурі, яка буде мати можливість забезпечити неупереджене слідство, а спеціальний антикорупційний прокурор зможе забезпечити нагляд за розслідуванням цих справ», - підкреслив він.

Також Порошенко наголосив, що очікує неухильного дотримання графіку проведення конкурсу і категорично не сприймає пропозиції про будь-яке «покращення, посилення і відтермінування» цього процесу.

«Це має відношення до початку функціонування Національного антикорупційного бюро – ми не лише завершили набір перших 70 детективів НАБу, але і відкритий набір на другу чергу. Вони фінансуються за кошти державного бюджету і фактично позбавлені права ефективної та самостійної роботи. Ми не дамо зірвати вчасний старт роботи Антикорупційного бюро», – заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України.

Створення Антикорупційної прокуратури є однією з вимог Європейського Союзу для виконання Україною Плану дій щодо візової лібералізації.

7 жовтня Генпрокуратура оголосила про початок проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

8 жовтня почався прийом документів від кандидатів на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.