На Тернопільщині сьогодні відзначають День героїв.

Як передає кореспондент УНІАН, у храмах області відслужили ранкові поминальні панахиди за загиблими за волю України.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, в рамках святкування Дня героїв у всіх районах сьогодні відбудеться покладання квітів до могил учасників національного визвольного руху і пам’ятних знаків.

Молодіжні організації Тернопільщини та школярі проведуть інформаційно-просвітницькі рейди пам’ятними місцями бойових дій борців за волю України, щоб популяризувати постаті Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Миколи Міхновського.

У обласному Держархіві експонуватиметься виставка документів, що знайомитиме з визвольним рухом на Тернопіллі та політичними репресіями, які відбувалися за часів СРСР.