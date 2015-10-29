У Дніпропетровську фальсифікують виборчі протоколи – ФОТО

Про це свідчать фото протоколів з мокрими печатками з однієї й тієї самої виборчої дільниці (№121306), зроблені до відправки «на уточнення» та за деякий час після того. Документи є практично ідентичними, різниця тільки в кількісному показникові підтримки «Опозиційного блоку»: цифри на «уточненому» протоколі зросли відразу на чверть – з 239 до 299 голосів на дільниці з тисячею виборців.

«Чи був там умисел, чи звичайна технічна помилка – це не наша компетенція. Це компетенція правоохоронних органів, до яких необхідно буде звернутися після встановлення результатів виборів на цій дільниці», – сказав представникам ЗМІ член Дніпропетровської міської виборчої комісії Андрій Гусак. На запитання журналіста, які політичні сили були представлені у виборчкомі на даній дільниці, чиновник відповів, що, як і у всій області, йдеться переважно про партії, які мають власні фракції в парламенті поточного скликання. І уточнив: «Представники «Опозиційного блоку», «Блоку Петра Порошенка».

Як повідомлялось раніше, у Дніпропетровську склалася парадоксальна ситуація: на уточнення відправлялося вісім з десяти протоколів, тоді як в цілому по країні цей показник не перевищував 10-15%. Експерти висловили думку, що саме такий «підхід» міг суттєво сприяти штучному нарощуванню рейтингу «Опоблоку» та Олександра Вілкула, позаяк за даними екзитполів авторитетних соціологічних компаній ані сама партія, ані її представник не отримали провідних позицій в регіоні, поступившись відповідно УКРОПу та Борису Філатову.