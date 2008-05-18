Янукович про НУ-НС, БЮТ, дострокові вибори, владу і опозицію

Партія регіонів готова до дострокових парламентських виборів, але їх не ініціюватиме. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що “ми не будемо ініціаторами і ніколи не були, але ми завжди готові”.

На запитання щодо можливої змови з НУНС або БЮТ з приводу “тіньової коаліції”, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що Партія регіонів ніколи не була і не буде “обслуговуючим персоналом в жодної політичної партії”. “Ми самодостатня партія і найбільша фракція в парламенті”, - зауважив лідер “регіоналів”.

За його словами, розмови з боку НУ-НС чи БЮТ про нібито змову з Партією регіонів - “це вони один одного залякують”.

В.ЯНУКОВИЧ закликав членів коаліції дати «чесну відповідь» - вона на сьогодні існує чи ні?

«Чому вони на весь світ клянуться, але правда, не хрестяться при цьому, що коаліція є, вона буде, і буде скільки завгодно. Хай вони скажуть правду перш за все», - зазначив лідер Партії регіонів.

Він зауважив, що очолювана ним партія «більше звикла працювати у виконавчій владі», аніж в опозиції. За його словами, «не є секретом, що в опозиції треба бути більше популістом і авантюристом, бо грати чесно дуже важко»,

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні «трошки неприродньо виглядає влада і опозиція». «І прийде час, коли український народ поміняє нас місцями», - додав він.

Він покритикував владу за те, що вона робить вигляд «що нас немає в цій державі, що їх не цікавить наша точка зору».