Кличко не зніме своєї кандидатури і не посвариться з БЮТ

Кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО заявляє, що за жодних обставин не зніме своєї кандидатури на позачергових виборах 25 травня. Про це він заявив журналістам, коментуючи появу провокаційних листівок, у яких йдеться про зняття його кандидатури на користь кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

«Я за жодних обставин не зніму своєї кандидатури з кандидатів на посаду київського міського голови. Мені довіряють кияни і я дав їм слово зробити їхнє життя безпечним і комфортним. І я стримаю слово», - цитує В.КЛИЧКА його прес-служба.

Також він заявив, що для нього «мерство не є самоціллю, а лише засобом для того, аби перетворити Київ на дійсно європейську столицю, щоб Київ став у рівень з такими містами, як Париж, Лондон та Нью-Йорк».

В.КЛИЧКО зауважив, що ніколи не повірить у те, що БЮТ може опуститися до застосування брудних технологій, тому зробив висновок, що до цього причетна третя сторона.

Політик запевнив, що опонентам за жодних обставин не вдасться посварити БЮТ і Блок Віталія Кличка.

«Блок Юлії Тимошенко – наші стратегічні партнери, з якими ми плануємо створити більшість у наступному скликанні Київради для того, аби проводити в місті необхідні реформи. Тому я звертаюсь до наших опонентів: вам не вдасться порушити наші з БЮТ партнерські стосунки», - підкреслив В.КЛИЧКО.