У контактній групі назвали ключові умови для проведення виборів на окупованому Донбасі

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив переговорник від України у Мінську Роман Безсмертний, повідомляє ТСН.ua.

Він пояснив, що проект закону про вибори на окупованих територіях поки що є незавершеним документом, який потрібно допрацювати.

"Насправді, 2/3 цього документу - розмова про передумови. У ньому не йдеться про те, як скорегувати українське законодавство під ультиматум бойовиків. Він пояснює, як за рахунок певних дій забезпечити виконання основних положень Конституції. Ми хочемо створити таку ситуацію, у якій буде реалізоване українське законодавство", - пояснив він.

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Саме тому, за його словами, говорити про вибори на окупованих територіях поки що зарано. У законі ще не прописані ключові моменти та механізми реалізації українського законодавства. Зокрема, у ньому зовсім не йдеться про таку категорію населення, як внутрішньо переміщенні особи і їхнє право на голосування.

Крім того, як зазначається, не прописані функціональні обов'язки цілого ряду державних і органів місцевого самоврядування, які формально існують на непідконтрольних Україні територіях, але насправді їх там немає. Ці органи повинні забезпечити виборчий процес, його перебіг згідно з українським законодавством, порядок оскарження результатів тощо. Це все, за словами Безсмертного, повинно бути прописане у відповідному законі.