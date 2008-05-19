Черновецький хоче, щоб гроші за ОПЗ Тимошенко віддала Києву

Міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звертається до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою "компенсувати жителями столиці збиток, нанесений недолугою економічною політикою її уряду".

Про це йдеться у звернення мера, текст якого переданий УНІАН прес-службою Блоку Леоніда Черновецького.

За словами керівника Києва, "стрімке зростання цін на продукти першої необхідності, скорочення реальних доходів населення змушують мене притягти до відповіді винуватців поглиблення економічної кризи в країні, в результаті якої матеріальне становище громадян країни погіршується з кожним днем".

На жаль, зазначає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, "сьогодні ми спостерігаємо, що прем`єр-міністр України абсолютно не займається вирішенням економічних проблем, які виникли в країні за час її повторного перебування на посади голови Кабінету міністрів".

"А коли глава уряду, замість того, щоб ухвалювати рішення, направлені на зміцнення добробуту народу своєї країни, займається нескінченними виборами і битвою за власність під прикриттям політичних гасел, нічого доброго не чекає ані країну в цілому, ані її громадян", - додав мер.

За його словами, Київ, як місто з особливим статусом, що виконує функції столиці держави, є її адміністративним, діловим і духовним центром, найгостріше відчуває "наслідки економічного авантюризму і безвідповідальності діючого уряду". Як затверджує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, "з бюджету Києва цього року планується, наприклад, вилучити, ні багато, ні мало, 5 млрд. 651 млн. грн., що практично в 2 рази перевищує торішні показники і в 7 разів перевищує вилучення, здійснювані при попередньому столичному мері".

"Таке зростання – ані в абсолютних цифрах, ані у відносному вираженні – не обгрунтоване ні з економічної, ні з соціальної точки зору", - підкреслив Київський міський голова.

Крім того, за його словами, "єдиною істинною причиною рекордного обсягу вилучення є спроба тиску на ті регіони і міста, керівництво яких займає незалежну і принципову позицію і перешкоджає задоволенню політичних амбіцій керівників уряду, а також не виконує бізнес-замовлення їх оточення".

Тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловлює переконання, що "відродження України має початися з Києва, і що саме Київ повинен стати ініціатором процесу оздоровлення центральної виконавчої влади країни і, перш за все, Кабінету міністрів".

Першим кроком на цьому шляху, за словами мера, має стати забезпечення компенсуючих соціальних гарантій найменш захищеним категоріям громадян. "Як мер столиці і лідер Блоку Леоніда Черновецького, я вимагаю від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО негайно підвищити пенсії і заробітну плату киянам - працівникам бюджетної сфери, щонайменше, в 2 рази", - наголошується у зверненні. "Як глава уряду вона несе персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні, яка катастрофічно погіршилася після її другого «пришестя у владу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, джерела фінансування для цього в уряду є. "Як відомо, ТИМОШЕНКО збирається пустити з молотка Одеський припортовий завод. Якщо їй це вдасться, я вимагаю, щоб ці гроші були у першу чергу направлені на потреби киян, які найбільше постраждали від недолугої політики Кабінету міністрів, який вона очолює", - заявив мер.

Він також категорично вимагає, щоб завдання, поставлені ним перед Кабінетом міністрів, стали головною темою порядку денного найближчого засідання уряду, який відбудеться 21 травня. "Київські медики, вчителі, працівники міської інфраструктури, пенсіонери - усі категорії жителів столиці, повинні побачити, що уряд під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО здатний не тільки на політичну демагогію і нескінченну боротьбу за владу, але й на те, щоб виправити свої помилки, що так дорого обходяться людям", - заявив мер.

Крім того, додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, кияни мають побачити, яких саме реальних заходів щодо зниження цін на продукти першої необхідності вживе Ю.ТИМОШЕНКО до того, як вона втече у відставку.

"Тому Блок Леоніда Черновецького зобов`язує Кабінет міністрів і особисто Юлію ТИМОШЕНКО:

- подвоїти пенсії київським пенсіонерам і зарплати київським працівникам бюджетної сфери

- не намагатися втекти у відставку, поки вона не компенсує киянам фінансові втрати, яких вони зазнали в результаті неефективної роботи її уряду", - зазначається у зверненні.

Більш того, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, прем`єр-міністр зобов`язана компенсувати всім громадянам України "сумні наслідки своєї безвідповідальної економічної політики, віднайшовши для цього інші джерела фінансування, окрім безпрецедентного і необгрунтованого вилучення коштів, що планується, з міського бюджету Києва".