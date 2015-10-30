В Кіровограді у другому турі зустрінуться Райкович та Стрижаков
У другий тур виборів мера Кіровограда виходять Андрій Райкович ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") і самовисуванець Артем Стрижаков.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані за результатами обробки 100% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) оприлюднила Кіровоградська міська територіальна виборча комісія.
Згідно з цими даними, Райковича підтримали 22 237 кіровоградців (24,99%), а Стрижакова – 19 917 (22,38%).
Андрій Табалов ("Наш край") отримав 16 147 голосів (18,15%), Віта Атаманчук (самовисуванка) – 4 425 голосів (4,97%).
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Усього на посаду міського голови Кіровограда балотувалися 14 кандидатів.
Згідно усіх переданих в Кіровоградську МВК протоколів, загальна кількість виборців, які голосували в місті на виборах 25 жовтня, склала 88 968 осіб.
Другий тур виборів мерів великих міст України повинен відбутися 15 листопада.