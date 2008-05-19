Яценюк просить Раду дати йому заступників

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає Верховну Раду прискорити остаточне формування президії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією голова ВР сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

«Дуже важливо, нарешті, завершити формування президії Верховної Ради України», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що мова іде про обрання першого заступника голови ВР та заступника.

«Так що визначайтеся, коли це відбудеться. Я готовий поставити це питання до порядку денного в будь-який момент», - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до представників фракцій.