Яценюк просить Раду дати йому заступників
11:44, 19 травня 2008Політика
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Спікер готовий внести питання
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає Верховну Раду прискорити остаточне формування президії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією голова ВР сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.
«Дуже важливо, нарешті, завершити формування президії Верховної Ради України», - сказав він.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що мова іде про обрання першого заступника голови ВР та заступника.
«Так що визначайтеся, коли це відбудеться. Я готовий поставити це питання до порядку денного в будь-який момент», - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до представників фракцій.
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