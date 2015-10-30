Військові США не будуть координувати свої дії у Сирії з Росією - ЗМІ

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає РІА Новости.

"Я не бачу сценарію, при якому військові США могли б координувати свої дії з росіянами", - заявив Ернест на брифінгу, відповідаючи на питання, чи будуть США обговорювати з РФ ситуацію у зв'язку з відправкою до Сирії групи спецназу.

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Говорячи про можливий ризик для спецназу США з боку російської авіації, Ернест знову висловив точку зору, що літаки РФ завдають мало ударів у районах, де перебувають бойовики ІДІЛ і де планують бути американські військові.

Раніше УНІАН повідомляв, що США відправлять до Сирії невелику групу американських сил спеціальних операцій в рамках боротьби проти "Ісламської держави". Джерела зазначають, сили спеціальних операцій будуть розміщені на півночі Сирії і будуть працювати разом з курдськими збройними формуваннями і "Вільною сирійською армією".