Васюник закликає припинити військові дії

Сьогодні на позачерговому засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Іван Васюник оприлюднив заяву, у якій “ще раз” закликав “обидві сторони внутрішньокоаліційного конфлікту припинити наввипередки звинувачувати одне одного”.

Як ідеться в заяві, переданій УНІАН, І.ВАСЮНИК ще на минулому засіданні Кабінету Міністрів запропонував план виходу з кризу. Його суть, нагадує віце-прем’єр, полягала в тому, щоб: “припинити взаємопоборювання всередині коаліції; відмовитися від вирішення спірних питань через ухвалення взаємопоборюючих постанов уряду та указів Президента та вчинення будь-яких дій, що призводять до ескалації кризи; шляхом переговорів досягти консенсусу, а на цьому етапі – хоча б компромісу”.

На думку І.ВАСЮНИКА, “час негайно припинити військові дії”. “Усі прекрасно розуміють, – вважає він, – після цих взаємопоборюючих ударів ми знову повернемося до того ж самого”. Тому треба, за словами віце-прем’єра, “сідати за стіл переговорів, а не марнувати час. Єдиний вихід – пошук консенсусу”.