Тимошенко каже, що Ющенко зробив їй дуже боляче

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти в.о. голови Фонду державного майна Андрія ПОРТНОВА під тиском Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Після засідання РНБО почали тягати на допити в Генеральну прокуратуру посадовців, співробітників казначейства, представників уряду, в тому числі й керівництво ФДМ, які не стали на корупційні рейки. До сьогоднішнього дня цих людей і їхні сім`ї просто «замордували» за дорученням Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, коли уряд розпочав своє засідання, Президент запросив до себе генерального прокурора «і в прямому режимі тиску змусив порушити кримінальні справи проти співробітників казначейства і А.ПОРТНОВА».

Прем`єр вважає, що ці кримінальні справи порушені не стільки проти представників казначейства і Фонду держмайна, скільки проти неї особисто, проти уряду, і проти наведення ладу в країні.

«На жаль, дуже схожі методи у об`єднання олігархії з владою, які були і до 2004 року. І те, що сьогодні Генеральна прокуратура обслуговує, як і раніше, всі корупційні схеми, це теж є очевидним», - вважає вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що їй дуже «боляче, що так вчиняє Президент, боляче від того, що він став на абсолютно інші позиції, і від того, що продовжують руйнуватися надія і віра людей, які стояли на помаранчевих майданах».