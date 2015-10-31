Береза: Сьогоднішнє затримання Корбана в Дніпропетровську - це "якась пекельна маячня"

Про це заявив народний депутат України, позафракційний Борислав Береза.

У Facebook він написав: «Затримання Корбана у Дніпропетровську сьогодні - це якась пекельна маячня!».

«Ті, хто розпалив війну на Донбасі, не затримані. Кернес - все ще мер Харкова, а Добкін - депутат ВР. Клюєв утік. Азаров-молодший спокійно продає своє майно в Австрії. Єфремов вранці з натовпом охорони бігає підтюпцем у київському Ботанічному саду. А Корбана заарештували. Він не білий і не пухнастий. Але він точно ліг кістьми, і не дав з'явитися «Дніпропетровській Народній Республіці»! Він входив у команду людей, які тоді витрачали свій час і свої гроші, щоб зберегти Україну. Можна ставитися по-різному до них як до персоналій. Але подивіться на Донецьк і на Дніпро. Різницю бачите? Ця різниця є лише з тієї причини, що Корбан, Філатов і багато інших тоді обрали не роль удільних князьків, а територіальну цілісність України! Корбан - не ангел, але вже точно не той, кого треба заарештовувати першим! Затримайте усіх тих, хто здійснював і здійснює злочини проти України, але перебуває на волі. Затримайте їх!», - закликав Береза.

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Він вважає, що «арешт Корбана - це розхитування України, спроба підставити президента і отримати дестабілізацію в країні напередодні дворічної річниці Майдану і закінчення виборів».

«Ті, хто це зробив, повинні розуміти, що наслідки можуть бути незворотними. Притому, як у внутрішній ситуації, так і в зовнішній. І вороги України розпіарять ці події так, що відмитися буде вкрай складно, а може й неможливо», - додав політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

В СБУ і ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.