Майже 100 автомобілів "Автомайдану" приїхали до маєтку Порошенка, вимагають відставки Шокіна (фото)
Під маєтком, де мешкає президент України Петро Порошенко, зібралися активісти "Автомайдану", які проводять пікет.
За даними нардепа Ігоря Луценка, станом на 12:30 під маєток президента прибули 93 автомобілі "Автомайдану".
"Станом на зараз 93 автівки Автомайдану їдуть в гості до Порошенка", - зазначив він.
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Окрім того, за його словами, міліція автобусом перегородила дорогу до Порошенка.
Huge 100+ column of activists headed to Poroshenko's residence to campaign for dismissal of dodgy Prosecutor Shokhin pic.twitter.com/ZOK9Eqz1rs
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Жовтень 2015
"Автобус від'їхав, у відповідь на наші переконливі прохання", - додав Луценко.
Activists demand resignation of gen prosecutor Shokhin, suggest open competition for his replacement pic.twitter.com/NzTOQeUQrE
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Жовтень 2015
Як повідомляв УНІАН, до акції мають намір приєднатися ветерани батальйону "Донбас".