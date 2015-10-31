Майже 100 автомобілів "Автомайдану" приїхали до маєтку Порошенка, вимагають відставки Шокіна (фото)

За даними нардепа Ігоря Луценка, станом на 12:30 під маєток президента прибули 93 автомобілі "Автомайдану".

"Станом на зараз 93 автівки Автомайдану їдуть в гості до Порошенка", - зазначив він.

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Окрім того, за його словами, міліція автобусом перегородила дорогу до Порошенка.

Huge 100+ column of activists headed to Poroshenko's residence to campaign for dismissal of dodgy Prosecutor Shokhin pic.twitter.com/ZOK9Eqz1rs — Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Жовтень 2015

"Автобус від'їхав, у відповідь на наші переконливі прохання", - додав Луценко.

Activists demand resignation of gen prosecutor Shokhin, suggest open competition for his replacement pic.twitter.com/NzTOQeUQrE — Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Жовтень 2015

Як повідомляв УНІАН, до акції мають намір приєднатися ветерани батальйону "Донбас".