Майже 100 автомобілів "Автомайдану" приїхали до маєтку Порошенка, вимагають відставки Шокіна (фото)

14:16, 31 жовтня 2015
Політика
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Під маєтком, де мешкає президент України Петро Порошенко, зібралися активісти "Автомайдану", які проводять пікет.

twitter.com/olliecarrol

За даними нардепа Ігоря Луценка, станом на 12:30 під маєток президента прибули 93 автомобілі "Автомайдану".

"Станом на зараз 93 автівки Автомайдану їдуть в гості до Порошенка", - зазначив він.

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Окрім того, за його словами, міліція автобусом перегородила дорогу до Порошенка.

"Автобус від'їхав, у відповідь на наші переконливі прохання", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, до акції мають намір приєднатися ветерани батальйону "Донбас".

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