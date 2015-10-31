Звинувачувати Корбана в крадіжці коштів "Фонду оборони країни" – ідіотизм, – Олійник

Таку думку висловив один із соратників Корбана – Святослав Олійник.

«Немає більшого ідіотизму, ніж звинуватити Корбана в розкраданні грошей з Фонду оборони країни». Корбан сам був одним із найбільших донорів цього фонду. Саме цьому фонду найбільше довіряють і перераховують на нього гроші не тільки наші громадяни, а й іноземні меценати», – зазначив політик на своїй сторінці в Facebook.

«Це очевидно для будь-якої нормальної людини, але тільки не для ідіотів з прокуратури і СБУ. Вони звикли тільки красти, а не давати на армію і добровольців. Навіть у цьому звинуваченні видна вся суть керівництва держави», – додав Олійник.